Население Азербайджана потратило свыше 200 млн манатов на мобильную связь

За январь-март этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 463,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 71,5% пришлось на сектор населения.

За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На долю негосударственного сектора пришлось 82,3% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 201,9 млн манатов или 43,6% доходов от услуг связи.