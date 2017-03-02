Nar представил новые вакансии на карьерной выставке, организованной Университетом АДА

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Третий мобильный оператор Азербайджана Nar принял участие в организованной Университетом АДА в своем кампусе 5-й карьерной выставке.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на выставке была проведена встреча со студентами университета, получающими образование по следующим специальностям: организация и управление бизнесом, общественная политика и управление, международные отношения и дипломатия, информационные технологии и компьютерная инженерия, компьютерные науки и системная инженерия, экономика.

Принявший участие в карьерной выставке, организованной в целях поддержки интеграции в деловую среду студентов АДА, Nar представил молодым кадрам 5 рабочих вакансий. Мобильный оператор, представляющий такие вакантные рабочие места, как специалист по брендам и рекламной работе, аналитик по коммерции, специалист по цифровому маркетингу, специалист по медиа-закупкам и представитель по абонентским услугам, сделал еще один шаг в направлении трудоустройства молодежи.

Стенд Nar на мероприятии вызвал большой интерес молодых людей. Во время представления им была дана более подробная информация о вакансиях, представитель мобильного оператора ответил на интересующий молодых людей вопросы, на основе соответствующей процедуры была проведена просветительская беседа. Кандидаты на вакансии предоставили свои анкеты представителю Nar. Самые успешные кандидаты, интересующиеся возможностью карьеры у оператора Nar, будучи приглашенными на собеседование, получат шанс обеспечения работой у мобильного оператора соответственно с указанными вакансиями.