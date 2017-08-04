Nar предлагает безлимитный интернет в летний сезон

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Nar предлагает безлимитный интернет в рамках пакетов Turbo в летний сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, абоненты, приобретающие пакеты Turbo XS, Turbo S и Turbo M, смогут пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета от Nar в любой точке страны.

По окончании интернет-трафика, предоставленного в рамках соответствующего пакета, интернет-соединение не будет прекращено до истечения срока действия пакета.

Чтобы воспользоваться преимуществами пакетов Turbo XS (60 МБ), Turbo S (200 МБ) и Turbo M (600 МБ) достаточно отправить СМС с текстом +XS, +S или +M на короткий номер 777. Стоимость пакетов составляет 1, 2 и 3 маната соответственно.

Абоненты имеют возможность свободно и совершенно бесплатно использовать WhatsApp и другие мессенджеры до окончания срока действия приобретенного интернет-пакета. При этом ограничивается только скорость передачи данных. Таким образом мобильный оператор оберегает абонентов от неожиданных трат после окончания трафика в рамках пакета.

Более подробную информацию об интернет-пакетах от Nar можно получить на сайте nar.az/internet.

Напомним, что компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Благодаря обширной сети, состоящей из более 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более чем 2,3 миллионам абонентов.