Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг

В настоящее время основную часть, то есть 70%, кибератак, направленных на граждан в Азербайджане, составляют фишинговые атаки.

В настоящее время основную часть, то есть 70%, кибератак, направленных на граждан в Азербайджане, составляют фишинговые атаки.

Как передает Report, об этом заявил начальник Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев.

По его словам, кибермошенники, используя различные методы социальной инженерии, пытаются завладеть персональными данными и финансовыми средствами граждан посредством звонков, СМС и электронной почты:

"Раньше мы часто сталкивались с получением банковских данных граждан посредством поддельных звонков. Для устранения этих случаев мы совместно с мобильными операторами приняли меры, в результате которых число таких случаев резко сократилось".