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Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг

Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг В настоящее время основную часть, то есть 70%, кибератак, направленных на граждан в Азербайджане, составляют фишинговые атаки.
ИКТ
21 мая 2022 г. 11:50
Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг

В настоящее время основную часть, то есть 70%, кибератак, направленных на граждан в Азербайджане, составляют фишинговые атаки.

Как передает Report, об этом заявил начальник Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев.

По его словам, кибермошенники, используя различные методы социальной инженерии, пытаются завладеть персональными данными и финансовыми средствами граждан посредством звонков, СМС и электронной почты:

"Раньше мы часто сталкивались с получением банковских данных граждан посредством поддельных звонков. Для устранения этих случаев мы совместно с мобильными операторами приняли меры, в результате которых число таких случаев резко сократилось".

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Версия на английском языке Phishing attacks responsible for 70% of all hacker attacks in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: "Hazırda Azərbaycanda kiber hücumların 70 %-ni fişinq hücumları təşkil edir"

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