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    Нацагентство кибербезопасности Азербайджана стало членом  Global Anti-Scam Alliance

    ИКТ
    • 23 сентября, 2026
    • 17:29
    Нацагентство кибербезопасности Азербайджана стало членом  Global Anti-Scam Alliance

    Национальное агентство кибербезопасности (НАК) стало членом международной организации Global Anti-Scam Alliance (GASA), действующей в сфере борьбы с онлайн и цифровым мошенничеством.

    Как сообщает Report со ссылкой на Нацагентство, членство НАК в GASA открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества в области борьбы с онлайн-мошенничеством, изучения и применения передового опыта, а также представления опыта Азербайджана в данной сфере на международном уровне.

    В рамках членства НАК получит доступ к исследованиям и аналитическим материалам по глобальным трендам в сфере онлайн-мошенничества, новым методам атак, схемам мошенничества на основе искусственного интеллекта, тактике социальной инженерии и механизмам финансового мошенничества.

    Кроме того, НАК получит возможность участвовать в рабочих группах GASA для изучения международного опыта в области предотвращения онлайн-мошенничества, обмена информацией, расследования и борьбы с финансовым мошенничеством, а также для участия в совместных инициативах.

    Национальное агентство кибербезопасности
    Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi "Global Anti-Scam Alliance"na üzv olub
    Azerbaijan's National Cybersecurity Agency joins Global Anti-Scam Alliance
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