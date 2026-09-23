Нацагентство кибербезопасности Азербайджана стало членом  Global Anti-Scam Alliance

Национальное агентство кибербезопасности (НАК) стало членом международной организации Global Anti-Scam Alliance (GASA), действующей в сфере борьбы с онлайн и цифровым мошенничеством.

Как сообщает Report со ссылкой на Нацагентство, членство НАК в GASA открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества в области борьбы с онлайн-мошенничеством, изучения и применения передового опыта, а также представления опыта Азербайджана в данной сфере на международном уровне.

В рамках членства НАК получит доступ к исследованиям и аналитическим материалам по глобальным трендам в сфере онлайн-мошенничества, новым методам атак, схемам мошенничества на основе искусственного интеллекта, тактике социальной инженерии и механизмам финансового мошенничества.

Кроме того, НАК получит возможность участвовать в рабочих группах GASA для изучения международного опыта в области предотвращения онлайн-мошенничества, обмена информацией, расследования и борьбы с финансовым мошенничеством, а также для участия в совместных инициативах.