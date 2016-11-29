На стартовавшей сегодня выставке Bakutel-2016 принимают участие 200 компаний

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском экспо-центре начала работу Азербайджанская международная выставка-конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel-2016). Свыше 20 лет крупнейшая в регионе выставка Bakutel ежегодно собирает на своей площадке ведущих игроков телекоммуникационного рынка. Выставка проводится при поддержке министерства связи и высоких технологий. Организаторами выставки выступают компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers (CEO).

Как сообщает Report, в этом году проведение выставки совпало с празднованием 135-летия телефонной связи в Азербайджане. По этой причине период проведения выставки характеризуется как "Неделя ИКТ".

В выставке этого года принимают участие свыше 200 компаний из 18 стран. Постоянные экспоненты Bakutel составляют 40% от общего количества участников. Среди участников ведущие ИКТ компании, мобильные операторы, операторы связи, интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов. В качестве регистрационного спонсора Bakutel в этом году выступает Azerfon. Спонсором по технологиям является компания Eurodesign, которая обеспечит бесплатным Wi-Fi всю территорию выставки в период ее проведения.

В этом году дебютанты составляют 30% участников выставки. Впервые присоединились к выставке компании Vivaction (Франция), Балт-Энерго (Россия), Banksoft, Sekom, Span (Хорватия), DELLEMC (США), MUK (Украина), FEC и BBT Telecom (Китай), госкомпания Беларуси Beltelecom, а также отечественные компании CBC Sport TV, GSS и др.

В этом году 9 стран мира - Австрия, Беларусь, Иран, Италия, Нидерланды, Словения, Турция, Хорватия, Франция - представляют на национальных стендах ведущие компании своих стран, инновационные проекты как для Азербайджана, так и для Прикаспийского региона, продукты и услуги в сфере ИКТ. Отметим, что национальный павильон впервые демонстрируют Нидерланды.

Впервые в рамках выставки подведомственные министерству связи и высоких технологий структуры представляют свои продукты, услуги и проекты в едином национальном павильоне. На стенде демонстрируются проекты в сфере телекоммуникаций, почтовой связи, высоких технологий, нанотехнологий, "электронного правительства" и "электронной подписи", услуг на основе облачных технологий дата-центра. В рамках выставки также представлены проекты "Звуковая библиотека для лишенных слуха детей", "Цифровые музеи".