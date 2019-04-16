Бойко Борисов: На Кавказе смогут воспользоваться европейской цифровой инфраструктурой

“На Кавказе смогут воспользоваться европейским высокоскоростным интернетом и цифровой инфраструктурой”.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом было заявлено на встрече премьер-министра Бойко Борисова с его грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе.

По его словам, в Черноморском бассейне будет проведен новый оптический кабель: “Мы планируем начать этот проект в ближайшие несколько месяцев. Грузия может полностью рассчитывать на нас в реализации этого проекта”.

Б.Борисов подчеркнул, что Грузия является основным партнером Болгарии на Черноморском побережье.

М.Бахтадзе в свою очередь, отметил географическую близость Грузии и Болгарии: “Черное море – природный мост между нами, открывающий уникальные возможности и большой потенциал. Мы готовы воспользоваться потенциалом в транспортной сфере. Мы достигли договоренности о начале реализации этого уникального проекта. Он представляет важность не только для нас, но и всего региона. Надеюсь, в скором времени мы известим о создании нового транспортного коридора, между Грузией и Болгарией, Востоком и Западом”.