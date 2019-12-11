Huawei планирует с 2020 года устанавливать собственную операционную систему на гаджеты

Китайская компания Huawei Technologies планирует со следующего года начать устанавливать собственную операционную систему Harmony OS на большее количество устройств.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. По информации агентства, такие гаджеты будут реализованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Huawei собирается использовать Harmony OS в своих смарт-часах, звуковых колонках, гаджетах виртуальной реальности и других передовых технологических продуктах. Первым устройством, работающим на китайской операционной системе, стал "умный" телевизор Honor Vision.

При этом пока компания не планирует устанавливать Harmony OS на ее наиболее популярные продукты: смартфоны, планшеты и компьютеры. На этих устройствах будет по-прежнему использоваться Android.

Между тем, в дальнейшем компания Huawei планирует постепенно переходить на операционную систему Harmony OS в качестве альтернативы Android, принадлежащей американскому гиганту Google. Разногласия между Пекином и Вашингтоном могут привести к тому, что американские компании закроют доступ Китаю к собственным технологиям. Разработка Huawei независимой операционной системы значительно снизит риски, связанные с торговыми спорами двух стран.