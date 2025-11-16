На GYC-25 призвали к трехсторонней модели сотрудничества в образовании

Университетам необходимо выстраивать трехстороннее сотрудничество между образовательными учреждениями, бизнесом и государством.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по реализации проектов Кыргызского государственного технического университета им. Раззакова Назарбек Джунусалиев, выступая на "Глобальном празднике молодежи" (GYC-25) в Баку.

По его словам, современные университеты должны становиться более практичными, открытыми и тесно связанными с реальным сектором, создавая условия для внедрения инноваций.

"Сегодня молодежи недостаточно одной академической теории - они хотят создавать, строить, тестировать и воплощать свои идеи. Поэтому университеты должны объединять три ключевые функции: быть местом обучения, пространством для экспериментов и средой, где идеи превращаются в реальные продукты и услуги. Для этого необходимо выстроить трехстороннюю модель сотрудничества между университетами, бизнесом и государством", - отметил Н. Джунусалиев.

Он подчеркнул, что каждая сторона играет важную роль.

"Университеты обеспечивают знания, исследования и молодых специалистов. Государство формирует эффективную политику, развивает цифровую инфраструктуру и поддерживает новые инициативы. Бизнес предоставляет реальные задачи, финансирование, наставничество и доступ к рынку. Когда все три стороны взаимодействуют, студенты получают возможность превращать академические исследования в практические решения. Чтобы расширить эти возможности, университетам нужно больше доверять молодым инноваторам, предоставлять им пространства для экспериментов и строить связи с государственными структурами и бизнесом. Молодые люди - не только будущее, но и двигатель современного цифрового мира", - добавил он.