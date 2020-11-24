МТСВТ: В Азербайджане участились "фишинговые" атаки в связи с коронавирусом

Доверчивые граждане, которые уже предоставили банковскую информацию, должны немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются. Им следует ограничить снятие средств со своих счетов

Продолжается рост числа фишинговых атак, связанных с коронавирусом. Так, в очередной "фишинговой" кампании от имени знаменитостей ведутся поддельные прямые трансляции с использованием фрагментов их реальных видеороликов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

Пользователям предлагается присоединиться к этим трансляциям, сделав пожертвование в размере более 10 тыс. евро. От пользователя, который присоединяется к трансляции и отвечает на простой вопрос, на следующих этапах требуется пройти регистрацию, указав свою личную информацию и данные банковской карты. При предоставлении пользователем этой ​​информации его средства исчезают с банковского счета, а личная информация используется в других видах кибермошенничества.

Отметим, что не исключено, что в будущем кибермошенники продолжат попытки заманить людей в "ловушку", злоупотребляя их страхами, тревогами и любопытством по поводу коронавируса.

Именно поэтому Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий призывает граждан быть предельно осторожными в киберпространстве, не поддаваться обману уведомлений, обещающих какие-либо подарки, пожертвования или бесплатные продукты, не предоставлять личную информацию, особенно банковские данные, и жаловаться на такие сообщения как на спам.

Доверчивые граждане, которые уже предоставили банковскую информацию, должны немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются. Им следует ограничить снятие средств со своих счетов.