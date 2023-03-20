Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы

В январе-феврале этого года стоимость услуг, оказанных учреждениями информации и связи в Азербайджане, выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 459,3 млн манатов.

В январе-феврале этого года стоимость услуг, оказанных учреждениями информации и связи в Азербайджане, выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 459,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 71,2% услуг было оказано населению.

По данным, 37,8% доходов от услуг или 173,7 млн манатов сформировано в секторе мобильной связи.

В настоящее время в Азербайджане действуют 4 мобильных оператора, три из которых (Azercell, Bakcell и Azerfon) действуют на всей территории страны, а один (Naxtel) - только на территории Нахчыванской АР.