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Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы

Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы В январе-феврале этого года стоимость услуг, оказанных учреждениями информации и связи в Азербайджане, выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 459,3 млн манатов.
ИКТ
20 марта 2023 г. 17:40
Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы

В январе-феврале этого года стоимость услуг, оказанных учреждениями информации и связи в Азербайджане, выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 459,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 71,2% услуг было оказано населению.

По данным, 37,8% доходов от услуг или 173,7 млн манатов сформировано в секторе мобильной связи.

В настоящее время в Азербайджане действуют 4 мобильных оператора, три из которых (Azercell, Bakcell и Azerfon) действуют на всей территории страны, а один (Naxtel) - только на территории Нахчыванской АР.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based mobile operators earn about $174M in 2 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mobil operatorları 2 ayda nə qədər gəlir əldə edib?

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