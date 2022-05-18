Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием

Миссия посадочного аппарата InSight на поверхности Марса завершится в декабре 2022 года из-за проблем с питанием аппарата солнечной энергией.
"Марсианский посадочный аппарат NASA InSight постепенно теряет энергию. Ожидается, что он закончит проводить научные исследования этим летом. К декабрю специалисты ожидают, что аппарат перестанет работать, тем самым завершая миссию, которая к настоящему моменту зафиксировала более 1 300 марсотрясений", - написал Цурбухен в социальных сетях.
Он добавил, что информация, собранная в ходе изучения марсианских землетрясений, позволила ученым изучить глубину и состав коры, мантии и ядра Красной планеты. Также аппарат собрал важные метеорологические данные и исследовал остатки магнитного поля Марса, существовавшего в далеком прошлом.