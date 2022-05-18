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Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием

Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием Миссия посадочного аппарата InSight на поверхности Марса завершится в декабре 2022 года из-за проблем с питанием аппарата солнечной энергией.
ИКТ
18 мая 2022 г. 04:58
Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием

Миссия посадочного аппарата InSight на поверхности Марса завершится в декабре 2022 года из-за проблем с питанием аппарата солнечной энергией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил руководитель дирекции NASA по научным миссиям Томас Цурбухен.

"Марсианский посадочный аппарат NASA InSight постепенно теряет энергию. Ожидается, что он закончит проводить научные исследования этим летом. К декабрю специалисты ожидают, что аппарат перестанет работать, тем самым завершая миссию, которая к настоящему моменту зафиксировала более 1 300 марсотрясений", - написал Цурбухен в социальных сетях.

Он добавил, что информация, собранная в ходе изучения марсианских землетрясений, позволила ученым изучить глубину и состав коры, мантии и ядра Красной планеты. Также аппарат собрал важные метеорологические данные и исследовал остатки магнитного поля Марса, существовавшего в далеком прошлом.

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