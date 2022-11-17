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Министр: В Азербайджане открывается Центр кибербезопасности при поддержке Израиля

Министр: В Азербайджане открывается Центр кибербезопасности при поддержке Израиля Центр кибербезопасности, который в ближайшее время откроется в Азербайджане при поддержке Израиля, будет готовить специалистов в области информационных технологий.
ИКТ
17 ноября 2022 г. 12:30
Министр: В Азербайджане открывается Центр кибербезопасности при поддержке Израиля

Центр кибербезопасности, который в ближайшее время откроется в Азербайджане при поддержке Израиля, будет готовить специалистов в области информационных технологий.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил на Азербайджанском форуме инвестиций и молодых предпринимателей, организованном в Баку Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики.

"Центр создается на основе договора с израильским университетом Technion. Один из важных реализуемых нами проектов связан с кибербезопасностью не только страны, но и частных субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть решение о создании центра, который в ближайшие 3 года выпустит на рынок Азербайджана высококвалифицированных специалистов и коучей, и в ближайшее время этот центр начнет свою работу”, - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan opens Cyber Security Center with Israel's support
Версия на азербайджанском языке Nazir: “İsrailin dəstəyi ilə Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi yaxın vaxtlarda işə başlayacaq”

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