Министр: В Азербайджане будут созданы центры трансфера инноваций

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/072ebec1a8c24fc16c509b592fcff8d3/8daa2ef6-f460-4da0-a73a-3edb3dc4be10_292.jpg

Некоторые стартапы в Азербайджане уже вышли на международные рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на мероприятии "Made in Azerbaijan: Форум инноваций и технологий" в Баку.

По словам Р. Гулузаде, в Азербайджане будут созданы центры трансфера инноваций: "Hightech Invest, резидент Мингячевирского парка технологий, уже приступил к производству компьютеров Acer. В первую очередь, в целях содействия процессу внедрения субъектами предпринимательства современных технологий и технологических решений, будут созданы центры трансфера инноваций, где предпринимателям предложат соответствующие услуги. Во-вторых, будут внедряться соответствующие механизмы поддержки. Здесь предусмотрена выдача льготных кредитов на инновационные проекты, в том числе стартапам. Министерство работает в этом направлении уже несколько лет. За этот период стартапы получили 117 грантов, субъекты предпринимательства - 16 льготных кредитов. Третье направление - продвижение инновационного предпринимательства. Кроме того, мы хотим, чтобы предприниматели поддерживали бизнес в рамках проекта "I2B-От идеи к бизнесу".