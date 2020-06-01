Министр транспорта, связи и высоких технологий поздравил детей - ВИДЕО

Рамин Гулузаде https://report.az/storage/news/196a6382a99965ef2794be85ffe651ed/9b34374f-78d9-4f48-868e-71285b48faac_292.jpg

При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Общественного объединения по поддержке семей шехидов "Зафар" состоялась онлайн-встреча по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Во встрече приняли участие дети шехидов и ветеранов апрельских сражений, а также дети с аутизмом, проходящие реабилитацию в Общественном объединении "Вместе и Здорово" (Birgə və Sağlam).

На онлайн-мероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде поздравил их в связи с Международным днем защиты детей. Министр отметил, что отношение президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой ко всем азербайджанским детям, в том числе детям наших шехидов является примером для всех. Он добавил, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий также всегда готово поддержать детей шехидов. Подчеркнув значение таких встреч, Р. Гулузаде выразил детям свои наилучшие пожелания.

Дети также выступили на этой встрече, прошедшей в теплой атмосфере, и напомнили о своем успешном участии в выставке Bakutel 2019. По их словам, одним из самых запоминающихся моментов в их жизни стала демонстрация в рамках выставки навыков, приобретенных ими на курсах робототехники, перед gрезидентом Ильхамом Алиевым и gервым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Юные участники встречи выразили наилучшие пожелания детям всего мира, а также рассказали о своих мечтах. Кроме того, они поблагодарили министерство за оказанное им внимание и условия, созданные для участия в ряде ИТ-тренингов.

Затем дети исполнили песню, в которой призвали мир защищать их права.

В завершение министр Рамин Гулузаде подчеркнул, что дети шехидов – это память о людях, которые пожертвовали своей жизнью во имя Родины, и каждый азербайджанец обязан оберегать их.

Отметим, что министерство отправило множество различных подарков детям с ограниченными физическими возможностями и проблемами со здоровьем, детям шехидов и ветеранов апрельских боев. Кроме того, ООО Azercell Telecom предоставило им 6-месячные бесплатные коды доступа к приложению по изучению языков Busuu. Посредством данного приложения можно одновременно изучать 12 языков – английский, русский, итальянский, немецкий, французский, испанский, португальский и другие языки, практиковаться в грамматике, письме, аудировании и разговорной речи.