Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана

Новый суперкомпьютер (вычислительная мощность 1,2 PFLOPS) станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.

"Эта огромная вычислительная мощность позволит быстро обрабатывать большие операции и проводить сложные анализы, создаст новые возможности для цифровизации экономики, автоматизации и интеллектуальных производственных систем", - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что возможностями суперкомпьютера смогут воспользоваться не только государственные структуры, но и частный сектор, академические круги и представители гражданского общества: "Демократизация доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам расширит обмен знаниями, улучшит прогнозирование и усилит принятие решений на основе доказательств. Этот шаг значительно продвинет нашу стратегию развития, основанную на инновациях, и выведет конкурентоспособность Азербайджана на новый уровень в глобальном масштабе".