Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 11:28
    Новый суперкомпьютер (вычислительная мощность 1,2 PFLOPS) станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.

    "Эта огромная вычислительная мощность позволит быстро обрабатывать большие операции и проводить сложные анализы, создаст новые возможности для цифровизации экономики, автоматизации и интеллектуальных производственных систем", - отметил он.

    Джаббаров подчеркнул, что возможностями суперкомпьютера смогут воспользоваться не только государственные структуры, но и частный сектор, академические круги и представители гражданского общества: "Демократизация доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам расширит обмен знаниями, улучшит прогнозирование и усилит принятие решений на основе доказательств. Этот шаг значительно продвинет нашу стратегию развития, основанную на инновациях, и выведет конкурентоспособность Азербайджана на новый уровень в глобальном масштабе".

    Nazir: "Superkompüter Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin əsas dayaqlarından birinə çevriləcək"
    Minister: Supercomputer to become one of foundations of Azerbaijan's innovation ecosystem

