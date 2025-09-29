İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Nazir: "Superkompüter Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin əsas dayaqlarından birinə çevriləcək"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:54
    Nazir: Superkompüter Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin əsas dayaqlarından birinə çevriləcək
    Mikayıl Cabbarov

    Yeni superkompüter (hesablama gücü 1,2 PFLOPS) Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin əsas dayaqlarından birinə çevriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    "Bu nəhəng hesablama gücü böyük əməliyyatların sürətli emalını və mürəkkəb analizlərin aparılmasını mümkün edəcək, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması, avtomatlaşdırma və ağıllı istehsal sistemləri üçün yeni imkanlar yaradacaq", - deyə o qeyd edib,

    M. Cabbarov vurğulayıb ki, superkompüterin imkanlarından təkcə dövlət qurumları deyil, həm də özəl sektor, akademik dairələr və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri istifadə edə biləcək: "Yüksək performanslı hesablama resurslarına çıxışın demokratikləşdirilməsi bilik mübadiləsini genişləndirəcək, proqnozlaşdırmanı təkmilləşdirəcək və sübuta əsaslanan qərarların qəbulunu gücləndirəcək. Bu addım innovasiyalara əsaslanan inkişaf strategiyamızı əhəmiyyətli dərəcədə irəli aparacaq və Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyətini yeni mərhələyə yüksəldəcək".

