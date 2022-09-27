Министр: Прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря имеет большое значение

"Прокладка волоконно-оптического кабеля между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря имеет большое значение".

"Прокладка волоконно-оптического кабеля между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря имеет большое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на очередной полномочной конференции Международного союза электросвязи (ITU) в Бухаресте (Румыния).

Набиев отметил, что инициатором проекта является Азербайджан: "Эта инициатива даст возможность для создания цифровых услуг на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Южной Азии. Мы должны объединить наши ресурсы и создать синергию, чтобы донести преимущества ИКТ до всех стран и всех слоев общества".