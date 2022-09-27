О нас

Министр: Прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря имеет большое значение

Министр: Прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря имеет большое значение "Прокладка волоконно-оптического кабеля между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря имеет большое значение".
ИКТ
27 сентября 2022 г. 18:35
Министр: Прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря имеет большое значение

"Прокладка волоконно-оптического кабеля между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря имеет большое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на очередной полномочной конференции Международного союза электросвязи (ITU) в Бухаресте (Румыния).

Набиев отметил, что инициатором проекта является Азербайджан: "Эта инициатива даст возможность для создания цифровых услуг на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Южной Азии. Мы должны объединить наши ресурсы и создать синергию, чтобы донести преимущества ИКТ до всех стран и всех слоев общества".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Minister: Laying fiber-optic cable along bottom of Caspian Sea is very important
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Xəzərin dibi ilə fiber-optik xətt çəkilməsinin böyük əhəmiyyəti var”

Экслюзивные новости

Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi