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Министр: На каждые шесть учеников в школах будет приходиться один компьютер

Министр: На каждые шесть учеников в школах будет приходиться один компьютер В течение следующих трех лет азербайджанским школам будет предоставлено 150 тысяч компьютеров, в итоге на каждые шесть учеников будет приходиться один компьютер, что является средним показателем.
ИКТ
22 апреля 2022 г. 18:20
Министр: На каждые шесть учеников в школах будет приходиться один компьютер

В течение следующих трех лет азербайджанским школам будет предоставлено 150 тысяч компьютеров, в итоге на каждые шесть учеников будет приходиться один компьютер, что является средним показателем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

"Проект "Цифровые навыки" реализуется в школах уже 6 лет и охватывает около 100 000 учащихся. Несколько лет назад наличие компьютеров и доступа в интернет было серьезной проблемой. В результате проводимой работы мы добились значительного прогресса", — сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Məktəblərdə hər altı şagirdə bir kompüter düşəcək"

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