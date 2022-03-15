Министерство: Все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом

В ближайшие годы все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

В ближайшие годы все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции при Минэкономики Тамерлан Тагиев.

"Использование технологий 5G поставлено в качестве цели. Для развития цифровой экономики необходимы определенные факторы. Это включает в себя обеспечение цифровой инфраструктуры, полного покрытия страны высокоскоростным интернетом. В этой области проделана достаточная работа. Для развития цифровой экономики так же требуется расширение доступа к финансовым ресурсам, создание соответствующих условий для венчурного капитала, а также для финансирования стартапов”, - отметил он.