О нас
Аудио новости

Министерство: Все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом

Министерство: Все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом В ближайшие годы все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом.
ИКТ
15 марта 2022 г. 12:37
Министерство: Все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом

В ближайшие годы все города Азербайджана будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции при Минэкономики Тамерлан Тагиев.

"Использование технологий 5G поставлено в качестве цели. Для развития цифровой экономики необходимы определенные факторы. Это включает в себя обеспечение цифровой инфраструктуры, полного покрытия страны высокоскоростным интернетом. В этой области проделана достаточная работа. Для развития цифровой экономики так же требуется расширение доступа к финансовым ресурсам, создание соответствующих условий для венчурного капитала, а также для финансирования стартапов”, - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: “Bütün şəhərlərimizdə yüksək sürətli internet olacaq”

Экслюзивные новости

Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi