    ИКТ
    • 11 марта, 2026
    • 14:34
    Микаил Джаббаров обсудил с iSoftStone цифровое сотрудничество

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с исполнительным вице-президентом китайской компании "iSoftStone" Ли Хуаном обсудил возможности партнерства в сфере цифровой экономики и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров сообщил в своем аккаунте в X.

    По его словам, стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в области трансфера технологий, формирования цепочки поставок и создания добавленной стоимости, которая будет поддерживать производство компьютерного и электронного оборудования в Азербайджане.

    Стоит отметить, что iSoftStone - одна из ведущих IT-компаний Китая, основанная в 2001 году. Она специализируется на предоставлении цифровых решений и информационных технологий, обслуживая более тысячи крупных клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500. Штат компании насчитывает свыше 90 тысяч сотрудников.

