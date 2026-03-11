İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan və Çinin "iSoftStone" şirkəti innovasiya əməkdaşlığını müzakirə edib

    İKT
    • 11 mart, 2026
    • 14:22
    Azərbaycan və Çinin iSoftStone şirkəti innovasiya əməkdaşlığını müzakirə edib

    Azərbaycan və Çinin "iSoftStone" şirkəti arasında rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiyalar sahəsində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin "iSoftStone"un icraçı vitse-prezidenti Li Huanq ilə görüşündə baş tutub.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər həmçinin texnologiya transferi, eləcə də Azərbaycanda kompüter və elektron avadanlıqlar istehsalını dəstəkləyəcək təchizat və dəyər zəncirinin formalaşdırılması istiqamətində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan iSoftStone Mikayıl Cabbarov Li Huanq İnnovasiya
