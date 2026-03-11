Azərbaycan və Çinin "iSoftStone" şirkəti innovasiya əməkdaşlığını müzakirə edib
İKT
- 11 mart, 2026
- 14:22
Azərbaycan və Çinin "iSoftStone" şirkəti arasında rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiyalar sahəsində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Müzakirələr nazirin "iSoftStone"un icraçı vitse-prezidenti Li Huanq ilə görüşündə baş tutub.
Onun sözlərinə görə, tərəflər həmçinin texnologiya transferi, eləcə də Azərbaycanda kompüter və elektron avadanlıqlar istehsalını dəstəkləyəcək təchizat və dəyər zəncirinin formalaşdırılması istiqamətində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
14:59
Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan məhsullarının Avropaya ixracı üçün sertifikatlaşdırma xərcləri maliyyələşdiriləcək"ASK
14:52
Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdırXarici siyasət
14:45
İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endiribDigər ölkələr
14:38
Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıbDigər ölkələr
14:34
"Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıbFutbol
14:32
KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
14:29
Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edibEnergetika
14:28
AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyibFutbol
14:27