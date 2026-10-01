Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном
ИКТ
- 01 октября, 2026
- 10:35
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Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
"В сфере передачи данных Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном, запуск которой ожидается менее чем через месяц, создаст новый высокопроизводительный канал связи между Европой и Азией", - сказал Джаббаров.
Министр подчеркнул, что современные региональные коридоры охватывают не только грузовые перевозки, но также энергетическую и цифровую связанность.
Azərbaycan-Qazaxıstan Fiber-Optik Kabel Xəttinin istifadəyə veriləcəyi vaxt açıqlanıb
Mikayil Jabbarov announces launch date for fiber-optic link between Azerbaijan and Kazakhstan
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