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    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    • 01 октября, 2026
    • 10:35
    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    "В сфере передачи данных Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном, запуск которой ожидается менее чем через месяц, создаст новый высокопроизводительный канал связи между Европой и Азией", - сказал Джаббаров.

    Министр подчеркнул, что современные региональные коридоры охватывают не только грузовые перевозки, но также энергетическую и цифровую связанность.

    Микаил Джаббаров Региональный форум CAMCA
    Azərbaycan-Qazaxıstan Fiber-Optik Kabel Xəttinin istifadəyə veriləcəyi vaxt açıqlanıb
    Mikayil Jabbarov announces launch date for fiber-optic link between Azerbaijan and Kazakhstan
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