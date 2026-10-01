Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"В сфере передачи данных Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном, запуск которой ожидается менее чем через месяц, создаст новый высокопроизводительный канал связи между Европой и Азией", - сказал Джаббаров.

Министр подчеркнул, что современные региональные коридоры охватывают не только грузовые перевозки, но также энергетическую и цифровую связанность.