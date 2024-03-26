Микаил Джаббаров: Азербайджан разрабатывает локальный генеративный искусственный интеллект

Цифровая трансформация важна для каждой экономики, включая Азербайджан, который сейчас разрабатывает локальный генеративный искусственный интеллект.
Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью китайскому телеканалу CGTN.
"Аналогичные решения искусственного интеллекта применяются нашими ведущими голубыми фишками, как государственными, так и частными компаниями. Это то пространство, где все меняется со скоростью света, поэтому я думаю, что инвестиции в этом направлении будут продолжены. Также необходимо повышение осведомленности с точки зрения обеспечения правильных мостов между образованием и экономикой. Информация о человеческом капитале является необходимым элементом, чтобы не только оставаться в гонке, но и убедиться в том, что она положительно влияет на экономическое развитие и процветание нации", - сказал министр.
По его словам, Азербайджан стал первой страной в СНГ и регионе, создавшей Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), который вместе с другими частными, государственными и правительственными учреждениями руководит процессом увеличения скорости цифровизации, в частности в экономике, но и в других областях Азербайджана.
Отметим, что генеративный искусственный интеллект может улучшить промышленную автоматизацию, разработать новый программный код и повысить безопасность транспорта за счет автоматического синтеза видео, аудио, изображений и многого другого. Данная инициатива направлена на стимулирование развития платформ искусственного интеллекта, свободно говорящих на азербайджанском языке и размещающих азербайджанский контент.
Аналитики по-разному оценивают размер рынка искусственного интеллекта (AI). По самым скромным подсчетам MarketsandMarkets, объем мирового рынка AI в 2023 году составил 150,2 млрд долларов США. Next Move Strategy Consulting оценивает мировой рынок искусственного интеллекта более чем в 200 млрд долларов США. Самые оптимистичные данные у индийской консалтинговой компании Fortune Business Insights – по ее прогнозам, объем рынка AI вырастет с 515,31 млрд долларов США в 2023 году до 2 трлн долларов США к 2030 году. При этом, по оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста составит от 21,6 до 36,8%. По прогнозу Goldman Sachs, в предстоящие десять лет экономический эффект от применения AI-технологий может составить в мировом масштабе 7 трлн долларов США.