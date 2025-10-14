Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ИКТ
    • 14 октября, 2025
    • 02:10
    Microsoft прекращает поддержку Windows 10

    Поддержка операционной системы Windows 10 от Microsoft прекращается 14 октября 2025 года.

    Как сообщает Report, ранее в корпорации уточнили, что с этого момента больше не будут предоставляться техническая помощь: обновления для системы безопасности и обновления компонентов. Уже установленная операционная система продолжит работать.

    В Microsoft указывали, что продолжать использовать Windows 10 после 14 октября опасно, поскольку без обновлений повышается риск заражения вредоносным ПО. Корпорация рекомендовала перейти на Windows 11.

    Согласно данным Statcounter, десктопные операционные системы Windows занимают более 70% мирового рынка. Среди их версий на первом месте в мире по-прежнему находится Windows 10 с долей почти 59% против 38% у Windows 11.

