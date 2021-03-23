Маск: Корабли Starship начнут летать на Марс задолго до 2030

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов

Полеты и посадки на Марс космических кораблей Starship американской компании SpaceX станут реальностью уже в ближайшие несколько лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в "Twitter" глава компании Илон Маск.

"SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года", - поведал он в социальной сети. Главная проблема, как дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней "самодостаточной базы". "Это действительно сложный пороговый этап", - указал он.

Маск и ранее отмечал трудность задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты, но сами полеты к ней он считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года. Более краткосрочный прогноз, судя по последнему твиту Маска, представляется ему теперь более вероятным. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов.