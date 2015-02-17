"Лаборатория Касперского" выявила новый американский шпионский вирус

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Лаборатория "антивируса Касперского" выявила американский шпионский вирус, который может находится в зонах жестких дисков, защищенных от удаления и форматирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в информации агентство Reuters. По мнению экспертов лаборатории, это теоретически позволяет спецслужбе незаметно считывать данные с большинства используемых в мире компьютеров.

Разработчик антивирусов утверждает, что выявил инфицированные подобным методом компьютеры в 30 странах. На первом месте в этом списке он назвал Иран, затем Россию, Пакистан, Афганистан, Китай, Мали, Сирию, Йемен и Алжир.

Целью слежки, как уточнила лаборатория, были правительственные и военные учреждения, телекоммуникационные и энергетические компании, банки, атомные исследовательские центры, СМИ и исламские активисты.