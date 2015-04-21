​"Лаборатория Касперского" назначила официального представителя компании в Азербайджане

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Российская компания "Лаборатория Касперского" сообщает о назначении Мушвига Мамедова официальным представителем компании в Азербайджане.

Как сообщили Report в компании, основной задачей нового руководителя станет разработка и реализация стратегии по развитию бизнеса компании в регионе и продвижению корпоративных и пользовательских защитных решений.

Официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане будет тесно взаимодействовать с заказчиками и партнерами компании. При этом основное внимание представительства будет уделено работе с корпоративными клиентами и государственными учреждениями, угрозы для которых в последнее время набирают обороты.

Также представитель "Лаборатории Касперского" обеспечит поддержку и координацию маркетинговой деятельности компании в Азербайджане, что дополнительно укрепит позицию бренда в регионе.

Отметим, что М.Мамедов начал свою карьеру в IT-сфере около 10 лет назад. Все это время он успешно руководил продажами различных IT-продуктов и сервисов. До назначения на должность официального представителя "Лаборатории Касперского" в Азербайджане он в течение четырех лет управлял продажами и сервисной поддержкой в дилерских сетях оператора Azercell Telekom.