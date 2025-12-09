Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

Кыргызстан выразил заинтересованность в использовании возможностей азербайджанских спутников для нужд связи, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мониторинга сельского хозяйства и экологического контроля.

Как передает Report со ссылкой на кыргызский Кабмин, делегация во главе с вице-премьером - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакытом Торобаевым в рамках визита в Азербайджан посетила "Азеркосмос".

Торобаев провел переговоры с и.о. председателя правления "Азеркосмос" Дунаем Бедирхановым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере космических технологий, спутниковой связи и цифровых решений.

"Кыргызская сторона выразила заинтересованность в использовании возможностей азербайджанских спутников для нужд связи, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мониторинга сельского хозяйства и экологического контроля. Отмечено, что доступ к современным спутниковым данным позволит повысить эффективность государственного управления и реализовать важные социально-экономические проекты", - говорится в сообщении Кабмина.

Азербайджанская сторона представила технический потенциал своих спутниковых систем, включая возможности передачи данных, мониторинга территории и предоставления комплексных цифровых услуг.

По итогам визита стороны договорились продолжить консультации и подготовить конкретные проекты по внедрению спутниковых технологий в ключевых для Кыргызстана сферах.