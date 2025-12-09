Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    • 09 декабря, 2025
    • 12:42
    Кыргызстан выразил заинтересованность в использовании возможностей азербайджанских спутников для нужд связи, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мониторинга сельского хозяйства и экологического контроля.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызский Кабмин, делегация во главе с вице-премьером - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакытом Торобаевым в рамках визита в Азербайджан посетила "Азеркосмос".

    Торобаев провел переговоры с и.о. председателя правления "Азеркосмос" Дунаем Бедирхановым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере космических технологий, спутниковой связи и цифровых решений.

    "Кыргызская сторона выразила заинтересованность в использовании возможностей азербайджанских спутников для нужд связи, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мониторинга сельского хозяйства и экологического контроля. Отмечено, что доступ к современным спутниковым данным позволит повысить эффективность государственного управления и реализовать важные социально-экономические проекты", - говорится в сообщении Кабмина.

    Азербайджанская сторона представила технический потенциал своих спутниковых систем, включая возможности передачи данных, мониторинга территории и предоставления комплексных цифровых услуг.

    По итогам визита стороны договорились продолжить консультации и подготовить конкретные проекты по внедрению спутниковых технологий в ключевых для Кыргызстана сферах.

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir
