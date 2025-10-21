Космические технологии помогают изучать недра освобожденных территорий Азербайджана

Геологи Азербайджана используют спутниковые снимки и космические технологии для определения ареалов распространения полезных ископаемых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя правления Геологоразведочного агентства Азербайджана Шахин Аташов на конференции в Баку.

По его словам, исследования проводятся с применением высокотехнологичных методов, а в будущем планируется использовать возможности искусственного интеллекта.

"Совместно с Космическим агентством Азербайджана мы уже ведем обсуждения по реализации этого проекта", - отметил Аташов.

Он напомнил, что мониторинг в этих районах велся и ранее, еще до оккупации: "У нас сохранились сведения о деятельности горнодобывающих предприятий, объемах добычи полезных ископаемых и уровне загрязнения окружающей среды. Космические изображения сегодня играют особую роль в изучении геологической структуры, ресурсов недр и влияния добычи на экологию региона".