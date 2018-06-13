Компания Bakcell оказала поддержку жителям районов, пострадавших в результате стихийных бедствий

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане осуществил ряд мероприятий с целью оказания поддержки жителям Гёйчаского и Загатальского районов, пострадавших в результате стихийных бедствий.

Так, абоненты Bakcell, проживающие в Гёйчайском районе, который пострадал от сильного наводнения, а также абоненты, проживающие в Загатальском районе, где недавно произошло землетрясение, получили 150 бесплатных минут дня звонков по всем направлениям внутри страны. Бесплатные минуты предоставляются сроком на 15 дней.

Также представители Bakcell побывали в Загатальском районе и раздали продуктовые наборы малоимущим семьям по случаю наступающего праздника Рамадан.

Компания Bakcell, известная своей крупномасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание осуществлению проектов, направленных на социальную защиту населения. Bakcell всегда поддерживает проекты и благотворительные акции, способные улучшить благосостояние граждан страны.