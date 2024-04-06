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Командам-участницам форума Startup Forum 2024 выделены гранты

Командам-участницам форума Startup Forum 2024 выделены гранты Командам-участникам форума Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, выделены гранты на реализацию представленных ими проектов.
ИКТ
6 апреля 2024 г. 18:25
Командам-участницам форума Startup Forum 2024 выделены гранты

Командам-участницам форума Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, выделены гранты на реализацию представленных ими проектов.

Как сообщает Report, гранты выделены на проекты 17 команд по итогам оценки жюри.

Директор Miniboss Business School Baku Алина Халафова объявила названия проектов и размер выделенных грантов. Среди них проект Sketchio, на реализацию которого жюри выделили грант в размере 1450 манатов. Проекту Lumeni было выделено 990 манатов, проекту Explore Azerbaijan - 1275 манатов, проекту Dill Buzz - 850 манатов, проекту Сashy - 940 манатов, проекту Special Me - 630 манатов, проекту Flash Skateboard - 815 манатов.

Предприниматели, принявшие участие в мероприятии в качестве гостей, также поддержали избранные проекты.

Отметим, на форуме Startup Forum 2024 были представлены различные интересные проекты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

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Версия на английском языке Grants allocated to teams of Startup Forum-2024
Версия на азербайджанском языке "Startap Forumu-2024"ün komandalarına qrantlar ayrılıb

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