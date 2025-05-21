Количество кибератак с использованием украденных пользовательских данных выросло на 71% в прошлом году

Количество кибератак, осуществляемых с использованием украденных пользовательских данных, выросло на 71 процент в прошлом году.

Количество кибератак, осуществляемых с использованием украденных пользовательских данных, выросло на 71 процент в прошлом году.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил руководитель Центра кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Давуд Рустамов во время выступления на конференции "Кибер-суверенитет" в Нахчыване.

Д.Рустамов, говоря о глобальной статистике утечек важной информации на 2024-2025 годы, подчеркнул, что в этой области зафиксирован рост на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем.

"То, что 74 процента всех утечек данных связаны с человеческим фактором (ошибки, социальная инженерия, внутреннее злоупотребление), еще раз показывает актуальность потребности в качественном кадровом потенциале", - отметил он.

Руководитель центра также обратил внимание на рекомендуемые стратегии защиты.