Клаус Мюллер: В Азербайджане IoT пока не имеет критического значения для бизнеса

Клиенты в Азербайджане в первую очередь ориентируются на развитие бизнеса, а не на внедрение технологий интернета вещей (IoT).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании Bakcell Клаус Мюллер в ходе панельной дискуссии "Финтех, телекоммуникации и банковское дело - изучение синергии между отраслями" Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

"Поэтому IoT пока не занимает центральное место в стратегии компании Bakcell", - сказал он.

По его словам, в отличие от ряда других стран, где IoT активно внедряется в ключевые сферы, в Азербайджане этот сегмент пока не имеет критического значения для бизнеса.

"Это не значит, что мы этим не занимаемся. Мы, конечно, работаем над IoT. Но по сравнению с другими странами Азербайджан не на передовой, потому что здесь это не столь важно для других направлений бизнеса, как, например, стандартный мобильный бизнес для потребителей. Мы держим это в поле зрения. Это не главный приоритет, но его время придет", - отметил К. Мюллер.