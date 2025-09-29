İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Klaus Müller: "Azərbaycanda IoT hələ biznes üçün kritik əhəmiyyətə malik deyil"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:20
    Klaus Müller: Azərbaycanda IoT hələ biznes üçün kritik əhəmiyyətə malik deyil

    Azərbaycanda müştərilər əşyaların interneti (IoT) texnologiyalarının tətbiqinə yox, ilk növbədə, biznesin inkişafına yönəlirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bakcell" şirkətinin baş direktoru Klaus Müller "PASA Holdinq"in təşkil etdiyi "INMerge 20256" İnnovasiya Sammiti çərçivəsində keçirilən "Fintek, telekommunikasiya və bank işi - sahələr arasında sinerjinin öyrənilməsi" adlı panel müzakirəsində bildirib.

    "Buna görə də IoT hələ ki, "Bakcell" şirkətinin strategiyasında mərkəzi yer tutmur", - o qeyd edib.

    Baş direktorun sözlərinə görə, IoT-nin əsas sahələrdə fəal şəkildə tətbiq olunduğu bir sıra digər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda bu seqment biznes üçün kritik əhəmiyyətə malik deyil.

    "Bu, bizim bununla məşğul olmadığımız anlamına gəlmir. Əlbəttə, biz IoT üzərində işləyirik. Lakin digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan ön sıralarda deyil. Biz bunu diqqətdə saxlayırıq. Bu, əsas prioritet deyil, lakin onun vaxtı gələcək", - K.Müller vurğulayıb.

    "Bakcell" MMC IoT INMerge2025
    Клаус Мюллер: В Азербайджане IoT пока не имеет критического значения для бизнеса
    Klaus Mueller: IoT not yet critical for business in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:12

    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    Fərdi
    19:10

    Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:01

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    18:56

    Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyik

    Elm və təhsil
    18:53

    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    18:48

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    18:48

    Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmir

    Elm və təhsil
    18:43

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    18:41
    Video

    Azərbaycanın daha bir samboçusu medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti