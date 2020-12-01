Китайский аппарат успешно сел на Луну

Модуль китайской миссии "Чанъэ-5" совершил во вторник успешную посадку на поверхность Луны.

Модуль китайской миссии "Чанъэ-5" совершил во вторник успешную посадку на поверхность Луны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"После приземления спускаемый аппарат под управлением с Земли официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится двое суток", - указывается в сообщении.

В 22:57 по пекинскому времени (18:57 бакинское время) спускаемый аппарат, в состав которого входит взлетный модуль, начал снижение с высоты 15 км от лунной поверхности. При помощи двигателя мощностью 7,5 килоньютонов он погасил скорость с 1,7 км в секунду до нуля. Прилунение произошло недалеко от расчетного места в 23:11 по пекинскому времени (19:11) в точке с координатами 43 градуса и 1 минута северной широты и 51 градус и 8 минут западной долготы. Как отмечает агентство, спускаемый аппарат уже передал снимки района посадки.

Место посадки находится к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря - Океана Бурь - на северо-западе видимой части Луны. Как отметили разработчики китайской лунной миссии, геологический возраст поверхности в этом районе составляет несколько миллиардов лет. Получение образцов породы с этой части естественного спутника Земли позволит ученым получить более полное представление о его формировании.