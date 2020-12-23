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Китайская Huawei построит первый завод в Европе

Китайская Huawei построит первый завод в Европе Предприятие будет заниматься производством технологических решений для мобильных сетей на сумму 1 млрд евро в год
ИКТ
23 декабря 2020 г. 10:08
Китайская Huawei построит первый завод в Европе

Китайская Huawei Technologies Co. построит свое первое производственное предприятие в Европе, выбрав в качестве его расположения бизнес-парк в городе Брюмат на северо-востоке Франции.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании. Инвестиции в завод составят 200 млн евро, он позволит создать 300 рабочих мест на первом этапе и 500 в долгосрочной перспективе.

Предприятие будет заниматься производством технологических решений для мобильных сетей на сумму 1 млрд евро в год для европейских клиентов Huawei.

В настоящее время у компании в Европе находятся 23 научно-исследовательских центра, более 100 университетов-партнеров, свыше 3,1 тыс. поставщиков.

Напомним, что Huawei объявила о планах построить первый европейский завод во Франции в прошлом году. Европа является крупнейшим зарубежным рынком для компании в условиях санкционного давления на компанию со стороны властей США.

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