Китай начнет отправлять туристов в космос к концу года

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Компания Space Vision разрабатывает первый в Китае туристический суборбитальный аппарат. Как сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, президент компании Space Vision Цзян Фан заявил, что проект получил техническую поддержку нескольких космических исследовательских центров в Китае.

Аппарат, название которого не сообщается, с помощью гигантского шара, заполненного гелием, будет подниматься на максимальную высоту 40 км над Землей, а затем опускаться на парашюте.

Капсула совершит 5-часовое путешествия, во время которого туристы смогут испытать чувство невесомости, увидеть через огромное панорамное окно кривизну планеты, солнечный восход и закат.

По словам президента компании, Space Vision планирует завершить работу над воздушным кораблем в июне. Тестовые запуски запланированы на июль, а первый космический полет капсулы - на конец 2015 года.

Стоимость билета составит 81 тыс. долларов США.