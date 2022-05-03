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Кипр стал первой страной ЕС с полным охватом 5G

Кипр стал первой страной ЕС с полным охватом 5G Республика Кипр стала первой страной Европейского союза, которой удалось обеспечить полный охват своей территории сетью связи в стандарте 5G.
ИКТ
3 мая 2022 г. 06:31
Кипр стал первой страной ЕС с полным охватом 5G

Республика Кипр стала первой страной Европейского союза, которой удалось обеспечить полный охват своей территории сетью связи в стандарте 5G.

Как передает Report, об этом сообщила телекоммуникационная компания CYTA (Cyprus Telecommunication Authority).

"Технология 5G и ее преимущества теперь доступны по всему Кипру, даже в самых отдаленных его районах", - проинформировал генеральный директор компании Андреас Неоклеус после того, как сеть данного формата была доведена до последнего неохваченного ею населенного пункта - деревни Сикопетра, расположенной на границе провинций Лимасол, Никосия и Ларнака. В свою очередь президент CYTA Михалис Иоаннидис подчеркнул, что "это достижение, которого пока не добилась ни одна другая страна" ЕС.

Со своей стороны председатель кипрского государственного комитета по научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также цифровой политике Кириакос Коккинос сказал, что "немедленная доступность сетей и услуг в каждом уголке Кипра способствует повышению цифровой зрелости страны и ее населения, а также защите устойчивости ее экономики".

Первая сеть связи в указанном стандарте - Cytamobile-Vodafone 5G, позволившая обеспечить скорость трафика в 1 гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, - стала распространяться на Кипре начиная с 1 февраля 2021 года.

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