Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-сентябре этого года выявила 648 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 12% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы.

216 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 434 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

Только в сентябре было выявлено 36 кибератак, что на 44% меньше по сравнению с годом ранее.

В 2024 году зарегистрировано 1 070 кибератак на государственные учреждения, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.