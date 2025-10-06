Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%
Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-сентябре этого года выявила 648 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 12% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы.
216 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 434 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.
Только в сентябре было выявлено 36 кибератак, что на 44% меньше по сравнению с годом ранее.
В 2024 году зарегистрировано 1 070 кибератак на государственные учреждения, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.