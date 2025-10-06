Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ИКТ
    • 06 октября, 2025
    • 14:23
    Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-сентябре этого года выявила 648 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 12% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы.

    216 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 434 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

    Только в сентябре было выявлено 36 кибератак, что на 44% меньше по сравнению с годом ранее.

    В 2024 году зарегистрировано 1 070 кибератак на государственные учреждения, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar sentyabrda 44 % azalıb

