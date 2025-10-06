Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar sentyabrda 44 % azalıb
İKT
- 06 oktyabr, 2025
- 13:45
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət qurumlarına 648 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.
"Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % azdır.
Kibertəhdidlərin 216-sı daxili araşdırma, 434-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Təkcə sentyabr ayında isə 36 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 44 % azdır.
2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Son xəbərlər
14:40
Bəqai: İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etmək niyyətində deyilRegion
14:35
ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşübFərdi
14:29
Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölübHadisə
14:26
Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədirDigər ölkələr
14:18
Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edibRegion
14:13
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıbİKT
14:12
Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilibHadisə
14:12
"Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilibFutbol
14:11