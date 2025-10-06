İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar sentyabrda 44 % azalıb

    İKT
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:45
    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar sentyabrda 44 % azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət qurumlarına 648 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.

    "Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % azdır.

    Kibertəhdidlərin 216-sı daxili araşdırma, 434-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Təkcə sentyabr ayında isə 36 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 44 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Kiberhücum
    Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%

    Son xəbərlər

    14:40

    Bəqai: İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etmək niyyətində deyil

    Region
    14:35

    ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşüb

    Fərdi
    14:29

    Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    14:26

    Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    14:18

    Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edib

    Region
    14:13

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    14:12

    Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    14:12

    "Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilib

    Futbol
    14:11

    Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti