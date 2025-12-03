Кибератаки на госорганы Азербайджана в ноябре снизились на 42%
03 декабря, 2025
- 15:58
Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила в январе-ноябре этого года 751 индикатор кибератак (IOC) на государственные органы, что на 18% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, 288 киберугроз выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 463 - на основе расследований инцидентов, поступивших от госучреждений.
Только в ноябре было выявлено 49 кибератак (- 42%).
В 2024 году зафиксировано 1 070 кибератак на государственные органы, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.
