    Кибератаки на госорганы Азербайджана в ноябре снизились на 42%

    • 03 декабря, 2025
    • 15:58
    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила в январе-ноябре этого года 751 индикатор кибератак (IOC) на государственные органы, что на 18% меньше, чем за тот же период 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, 288 киберугроз выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 463 - на основе расследований инцидентов, поступивших от госучреждений.

    Только в ноябре было выявлено 49 кибератак (- 42%).

    В 2024 году зафиксировано 1 070 кибератак на государственные органы, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb
