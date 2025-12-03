İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:40
    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumlarına 751 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.

    "Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 % azdır.

    Kibertəhdidlərin 288-i daxili araşdırma, 463-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Təkcə noyabr ayında isə 49 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 42 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    XRİTDX IOC kiberhücum indikatoru
