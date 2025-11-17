Кения проявляет интерес к внедрению решений SIMA и mygov
ИКТ
- 17 ноября, 2025
- 15:05
Кения проявляет интерес к внедрению решений SIMA и mygov.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.
"На встрече с министром информации, связи и цифровой экономики Кении Уильямом Кабого Гитау, находящимся с визитом в нашей стране для участия во Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), были обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровизации, включая спутниковые услуги. Кенийская сторона выразила заинтересованность во внедрении решений SIMA и mygov в своей стране", - написал министр.
Последние новости
15:39
В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млнЭнергетика
15:35
Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮИКТ
15:28
Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"Энергетика
15:28
Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятияKультурная политика
15:24
Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуВ регионе
15:24
Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисункаВнутренняя политика
15:09
Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросыВ регионе
15:05
Из-за двух тайфунов на Филиппинах погибли почти 300 человекДругие страны
15:05