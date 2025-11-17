Кения проявляет интерес к внедрению решений SIMA и mygov.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.

"На встрече с министром информации, связи и цифровой экономики Кении Уильямом Кабого Гитау, находящимся с визитом в нашей стране для участия во Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), были обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровизации, включая спутниковые услуги. Кенийская сторона выразила заинтересованность во внедрении решений SIMA и mygov в своей стране", - написал министр.