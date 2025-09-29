Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Kapital Bank: Телекомы помогут усилить борьбу с мошенничеством

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 15:42
    Kapital Bank: Телекомы помогут усилить борьбу с мошенничеством

    Сотрудничество телекоммуникационных компаний и финтех-сектора не приводит к конкуренции, а, напротив, формирует новые экосистемы, создающие выгоду для всех участников рынка.

    Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник ОАО Kapital Bank Закир Ханмаммадов в ходе панельной дискуссии "Финтех, телекоммуникации и банковское дело - изучение синергии между отраслями" Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    По его словам, объединение усилий позволяет привлекать новых клиентов и предлагать им более удобные сервисы.

    "Мы создаем новые экосистемы, в которых все получают выгоду. Например, теперь я могу через мобильное приложение управлять балансами телефонов всей своей семьи. Это экономит время и избавляет от проблем. Есть множество сфер, где мы можем сотрудничать и создавать новый опыт, новые продукты", - отметил З. Ханмаммадов.

    Он добавил, что перспективной областью взаимодействия является борьба с мошенничеством, особенно с социально-инженерными атаками.

    "Совместно с мобильными операторами можно построить более мощные платформы, которые будут предупреждать клиента еще до звонка или блокировать его. Ведь у операторов есть дополнительные данные о пользователях, что делает сотрудничество в этой сфере особенно важным", - подчеркнул представитель Kapital Bank.

