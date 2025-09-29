Kapital Bank: Телекомы помогут усилить борьбу с мошенничеством

Сотрудничество телекоммуникационных компаний и финтех-сектора не приводит к конкуренции, а, напротив, формирует новые экосистемы, создающие выгоду для всех участников рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник ОАО Kapital Bank Закир Ханмаммадов в ходе панельной дискуссии "Финтех, телекоммуникации и банковское дело - изучение синергии между отраслями" Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

По его словам, объединение усилий позволяет привлекать новых клиентов и предлагать им более удобные сервисы.

"Мы создаем новые экосистемы, в которых все получают выгоду. Например, теперь я могу через мобильное приложение управлять балансами телефонов всей своей семьи. Это экономит время и избавляет от проблем. Есть множество сфер, где мы можем сотрудничать и создавать новый опыт, новые продукты", - отметил З. Ханмаммадов.

Он добавил, что перспективной областью взаимодействия является борьба с мошенничеством, особенно с социально-инженерными атаками.

"Совместно с мобильными операторами можно построить более мощные платформы, которые будут предупреждать клиента еще до звонка или блокировать его. Ведь у операторов есть дополнительные данные о пользователях, что делает сотрудничество в этой сфере особенно важным", - подчеркнул представитель Kapital Bank.