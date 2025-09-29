İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Kapital Bank": Telekomlar dələduzluqla mübarizəni gücləndirməyə kömək edəcək

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:06
    Kapital Bank: Telekomlar dələduzluqla mübarizəni gücləndirməyə kömək edəcək

    Telekommunikasiya şirkətləri və fintex sektorunun əməkdaşlığı rəqabətə gətirib çıxarmır, əksinə, bazar iştirakçılarının hamısı üçün fayda yaradan yeni ekosistemlər formalaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Kapital Bank" ASC-nin əməkdaşı Zakir Xanməmmədov "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge 2025" İnnovasiya Sammiti çərçivəsində - "Fintex, telekommunikasiya və bank işi - sahələr arasında sinerjinin öyrənilməsi" adlı panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, səylərin birləşdirilməsi yeni müştərilər cəlb etməyə və onlara daha rahat xidmətlər təklif etməyə imkan verir.

    "Biz hər kəsin faydalandığı yeni ekosistemlər yaradırıq. Məsələn, indi mən mobil tətbiq vasitəsilə bütün ailəmin telefon balanslarını idarə edə bilərəm. Bu, vaxt qənaət edir və problemlərdən xilas edir. Əməkdaşlıq edə biləcəyimiz və yeni təcrübə, məhsullar yarada biləcəyimiz bir çox sahə var", - Z.Xanməmmədov qeyd edib.

    O əlavə edib ki, dələduzluqla mübarizə qarşılıqlı fəaliyyətin perspektivli sahəsidir: "Mobil operatorlarla birlikdə daha güclü platformalar yaratmaq mümkündür ki, bunlar müştəriyə zəng etməzdən əvvəl xəbərdarlıq edəcək və ya onu blok edəcək. Operatorlarda istifadəçilər haqqında əlavə məlumatlar var və bu, bu sahədə əməkdaşlığı xüsusilə vacib edir".

    telekommunikasiya fintex "Kapital Bank" ASC INMerge2025
    Kapital Bank: Телекомы помогут усилить борьбу с мошенничеством

    Son xəbərlər

    19:12

    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    Fərdi
    19:10

    Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:01

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    18:56

    Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyik

    Elm və təhsil
    18:53

    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    18:48

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    18:48

    Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmir

    Elm və təhsil
    18:43

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    18:41
    Video

    Azərbaycanın daha bir samboçusu medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti