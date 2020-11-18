Канал TRT World начал вещание через Azerspace-1

Единственный спутниковый оператор на Кавказе - ОАО "Азеркосмос" предлагает высококачественные спутниковые услуги в области телекоммуникаций и географической разведки

Один из ведущих новостных каналов Турции TRT World начал вещание через спутник Azerspace-1.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеркосмос".

Англоязычный новостной канал TRT World оперативно и беспристрастно освещает актуальные темы для широкой аудитории. Канал вещает через спутник Azerspace-1 на частоте 11095/H/30000.

Отметим, что единственный спутниковый оператор на Кавказе - ОАО "Азеркосмос" предлагает высококачественные спутниковые услуги в области телекоммуникаций и географической разведки.

Управляемый "Азеркосмос" спутник Azerspace-1 запущен на орбиту в феврале 2013 года, находится на позиции 46 градусов восточной долготы и охватывает регион Европы, Африки, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии. Срок эксплуатации спутника на орбите составит, как минимум, 15 лет. Его полезная нагрузка включает в себя 36 транспондеров.

С декабря 2014 года "Азеркосмос" получил управление над вторым по счету спутником Азербайджана Azersky, тем самым приступив к коммерческой деятельности по наблюдению за поверхностью Земли из космоса, включая оказание геоинформационных услуг. Стратегический план развития компании включает расширение охвата и спектра услуг. С этой целью "Азеркосмос" планирует запуск на орбиту второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2 на позиции 45 градусов восточной долготы.