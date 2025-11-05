Камран Агаев: Азербайджан работает над созданием собственной языковой модели ИИ

Азербайджан уже работает над созданием собственной локальной языковой модели искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента управления данными Агентства инноваций и цифрового развития Камран Агаев на Евразийском форуме по вопросам государства и ИТ (StrategEast 2025) в Баку.

По его словам, Азербайджан активно работает над созданием персонализированных сервисных платформ на основе искусственного интеллекта, и этот процесс уже реализуется через портал MyGov:

"Платформа MyGov играет роль цифрового моста между гражданами и государством. Мы реализуем этот проект в рамках сотрудничества с компанией EPAM. В настоящее время функционирует система чат-бота, отвечающая на вопросы граждан. На очередном этапе будет запущена платформа E-advisory (цифровой консультант) на основе искусственного интеллекта."

Агаев добавил, что эта система будет построена на локальной большой языковой модели (LLM), размещенной в среде правительственного облака G-Cloud: "Мы уже начали разработку локальной языковой модели, используя существующие ресурсы GPU в инфраструктуре G-Cloud. Эта модель будет отвечать на индивидуальные запросы граждан и создаст возможности для автоматизации государственных услуг".