    В Финляндии анонсировали оборонные обсуждения ряда граничащих с РФ стран

    Другие страны
    14 декабря, 2025
    • 23:21
    На следующей неделе группа европейских стран, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.

    Cаммит "Восточный фланг" пройдет в Хельсинки 16 декабря. В нем примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны.

    "Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы", - отметил политик.

    По его словам, лидеры намерены "послать четкий сигнал Брюсселю" и обеспечить финансирование оборонных проектов.

    Лента новостей