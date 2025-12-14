В Финляндии анонсировали оборонные обсуждения ряда граничащих с РФ стран

На следующей неделе группа европейских стран, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.

Cаммит "Восточный фланг" пройдет в Хельсинки 16 декабря. В нем примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны.

"Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы", - отметил политик.

По его словам, лидеры намерены "послать четкий сигнал Брюсселю" и обеспечить финансирование оборонных проектов.