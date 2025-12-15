Мировое сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркских языков

Международная общественность 15 декабря впервые отмечает Всемирный день тюркских языков.

Как сообщает Report, cоответствующее решение было принято на прошедшей в ноябре в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Выбор даты символичен и имеет глубокий смысл, так как 15 декабря 1983 года датский лингвист Вильгельм Томсен объявил об успешной расшифровке алфавита Орхонских надписей – одного из старейших известных письменных источников. Надписи были созданы древними тюрками в VIII веке нашей эры в Орхонской долине, на территории современной Монголии и обнаружены в 1889 году.

Достижение Томсена дало бесценное представление о языковой традиции, которая сегодня связывает десятки общин по всей Евразии.

Языки, принадлежащие к тюркской языковой семье, такие как азербайджанский, казахский, кыргызский, турецкий, туркменский и узбекский, являются родными для более чем 200 миллионов человек на территории площадью около 12 миллионов квадратных километров. Богатое документальное наследие на тюркских языках, а также яркие устные традиции разделяют более 10 государств.

С инициативой отмечать Всемирный день выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, ее поддержала 21 страна.